Жителям Ростовской области рассказали, можно ли заболеть после прививки

Жителям Дона с хроническими заболеваниями нужно проходить иммунизацию как можно скорее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Можно ли заболеть после вакцинации от COVID-19 и следует ли делать прививку переболевшим, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рассказала в интервью эксперт кафедры микробиологии и вирусологии №2 медуниверситета Ростова Галина Харсеева.

Так, по словам специалиста, человек не может стать заразным после вакцинации. Людям сейчас вводят только часть вируса, которая просто не может размножаться в организме человека.

- В состав вакцин входят или компоненты клетки, или отдельные фрагменты вируса. Либо это убитая вакцина, убитые вирусы размножаться в организме тоже не могут, поэтому никакого инфекционного процесса в постпрививочный период наблюдаться не может, - подчеркнула Галина Харсеева.

При этом жителям Дона с хроническими заболеваниями нужно проходить иммунизацию как можно скорее.

- Хроническая патология рассматривается не как противопоказание, а, напротив, как показание. Это может быть любая патология - аллергического плана, неврологическая, особенно опасен, конечно, сахарный диабет. У людей с такими заболеваниями инфекция вирусная и бактериальной природы будет протекать значительно чаще, - отметила Галина Харсеева.

Кроме того, особенно внимательно, по словам эксперта, к своему здоровью должны отнестись те, у кого уже есть антитела.

- Далеко не при всех инфекциях формируется иммунитет. Мы знаем массу примеров: дифтерия, полиомелит, грипп. Также и при коронавирусе понятия защитный титр пока не существует. Иногда даже наши некоторые коллеги говорят, что имеют антитела и ведут себя очень смело - не носят маски, не соблюдают соцдистанцию, а потом вдруг заболевают, и недомогание у них на фоне уровня антител протекает значительно тяжелее, - рассказала Галина Харсеева.

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