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Происшествия6 октября 2021 17:40

В Ростове экстремист получил 13 лет колонии строгого режима

Мужчину осудили за участие в запрещенной террористической организации
Ангелина СКИБА
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Приговор вынесли сразу по нескольким уголовным статьям

Приговор вынесли сразу по нескольким уголовным статьям

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове участник ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации) получил 13 лет колонии строгого режима. Об этом сегодня, 6 октября, сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

Мужчине вынесли приговор сразу по нескольким уголовным статьям. По данным следствия, экстремист в 2015 году прошел обучение в Сирии. Там он овладел практическими умениями и узнал как обращаться с оружием.

После этого, уже в 2016 году, злоумышленник обманул свою мать - прислал номер счета и попросил перечислить 377 тысяч рублей. Однако эти деньги пошли не ему, а в копилку боевиков. Известно, что бандита поймали полицейские на территории России в феврале 2021 года.

- Приговор в законную силу пока не вступил, и подсудимый его может обжаловать, - добавили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

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