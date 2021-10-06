Василий Голубев: "Областная инфекционная больница достроена и скоро примет пациентов"

Срок сдачи объекта несколько раз пришлось перенести. Фото: сайт правительства РО

В Ростове-на-Дону завершилось строительство областной инфекционной больницы, и скоро медики примут здесь первых пациентов. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил в среду, 6 октября, на агропромышленной выставке "Золотая осень", - передает ТАСС.

Больница расположена в Первомайском районе Ростова-на-Дону. На первом этапе будет введено 200 коек, из которых до 30 - реанимационные. Планируется, что на втором и третьем этапах реализации проекта будут подготовлены еще по 100 коек.

- Больница построена, идет оформление документов заказчиком и корректировка проекта, одновременно выполняются пуско-наладочные работы, - рассказал глава региона. Также губернатор на вопрос журналистов ответил, что лечебное учреждение примет своих первых пациентов уже скоро.

Напомним, решение о строительстве областной инфекционной больницы власти региона приняли в апреле 2020 года. Завершить работы планировалось до конца того же года, но сдачу пришлось несколько раз перенести. В августе 2021 года в пресс-службе правительства региона сообщили о намерении донского Минстроя обратиться в суд из-за срыва сроков подрядчиком.

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