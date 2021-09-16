Василий Голубев назвал сроки сдачи инфекционной больницы

Губернатор призвал не торопить рабочих при строительстве инфекционной больницы Фото: Правительство РО

В Ростовской области назвали реальные сроки возведения инфекционной больницы. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ранее сообщалось, что на строительство медицинского учреждения рабочим придется потратить более пяти лет. Те сроки, которые были объявлены чуть позже, являются крайне сжатыми. Именно поэтому окончание строительства в 2020 году было просто невозможно.

В настоящее время строительство больницы уже подходят к завершению. Стоит отметить, что Министерство строительства обычно выделяет на строительство подобных объектов 64 месяца. Все необходимое оборудование уже смонтировано. В настоящее время важно не торопить рабочих, чтобы открыть учреждение, способное оказать качественную медицинскую помощь.

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Сроки были перенесены из-за невыполнения обязанностей подрядчиком.