Приговор гонщику вынес мировой судья Кировского района Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове дорожного лихача наказали за пьяное вождение самоката. Мужчину признали виновным и отправили под арест на 10 суток. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

- Нарушитель управлял Kugoo М2 Pro (350W). Он был пьян и не имел прав на управление транспортным средством. После этого завели административное дело. Приговор вынес мировой судья Кировского района, - уточнили в инстанции.

По закону, за вождение под градусом без уголовного преступления могут арестовать на срок до 15 суток или оштрафовать на 30 тысяч рублей.

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