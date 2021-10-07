Деньги за «мертвую душу» получила заведующая детсадом в Ростовской области

Женщина уже полностью признала свою вину Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области заведующую детским садом оштрафовали за мошенничество и служебный подлог. Теперь женщина должна выплатить более 115 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным ведомства, злоумышленница нажилась на несуществующем работнике, которого якобы устроила на должности дворника и слесаря-электрика. Предприимчивая обманщица составила липовый трудовой договор, а потом придумала количество отработанных часов и внесла их в табель учета.

После этого все деньги - более 140 тысяч рублей, которые поступили новому специалисту, женщина забрала себе. Однако всю эту сумму ей пришлось возвращать, когда махинацию раскрыли. Сотрудница детсада также полностью признала свою вину, и теперь будет выплачивать штраф.

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