В Ростове иномарка врезалась в машину и частный дом, есть пострадавший

Помощь медиков потребовалась водителю Renault. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростове на Фурмановской во время ДТП иномарку отбросило на частный дом. После этого водителя машины увезли в больницу, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла около 7 часов утра 7 октября. Предварительно, Renault Logan под управлением 29-летнего мужчины столкнулся с попутным Kia Rio и от удара отлетел в стену жилой постройки.

- В итоге пострадал сам водитель Renault, также повреждения получили обе машины и стена. По факту произошедшего проводится проверка, - добавили в УГИБДД.

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