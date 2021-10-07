Новые трамваи Таганрога будут работать с перерывами в течение 10 дней

Составы собираются удирать с линий ежедневно на несколько часов. Фото: соцсети

В Таганроге новые красные трамваи будут работать с перерывами по несколько часов в течение почти двух недель. Об этом пассажиров предупредили в соцсети на официальной странице транспортного проекта.

- Десять рабочих дней - с 11 по 15 и с 18 по 22 октября - маршрут № 3 должен делать перерыв с 13 до 15 часов. Вдоль трассы в это время будут устанавливать новые опоры и монтировать светильники. Также специалисты будут обрезать ветки деревьев, - говорится в сообщении.

Составы решили убирать именно днем неслучайно. Во-первых, ночью шум техники помешал бы местным жителям спать. Во-вторых, с 13 до 15 часов трамваями пользуются меньше всего людей, поэтому можно спокойно проводить работы.

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