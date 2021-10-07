Подходить к оборванным проводам или раскачивающимся вывескам опасно для жизни Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

8 и 9 октября в Ростове ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Об этом сообщает городское управление по делам ГО и ЧС.

В непогоду всех просят быть предельного внимательными и осторожными. Нельзя стоять по линиями электропередач, рекламными щитами и слабоукреплеными конструкциями.

Подходить к оборванным проводам или раскачивающимся вывескам опасно для жизни. Если будут происходить скачки напряжения, нужно отключить все электроприборы. В экстренных случаях следует звонить на номеру «112».

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