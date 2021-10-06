В Ростовской области из-за ветра объявили оранжевый уровень опасности

В реке Дон из-за ветра может еще сильнее снизиться уровень воды. Фото: сайт Гидрометцентра

В Ростовской области из-за сильного ветра объявили оранжевый уровень опасности, до этого он был красным, но к этой минуте погодные значения уже изменились. Данные опубликовал Гидрометцентр.

Так, в отдельных районах региона 6 и 7 октября возможны порывы до 15-20 м/с. Из-за этого на реке Дон около Азова ожидается понижение уровня воды до опасных отметок. Оранжевый уровень означает вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба, поясняют синоптики.

О ветреной погоде ранее предупредили спасатели. Сотрудники МЧС попросили жителей Дона быть внимательными и осторожными. Во время ветра нельзя стоять под деревьями, линиями ЛЭП, рекламными щитами и любыми слабоукрепленными конструкциями. Категорически нельзя подходить к оборванным проводам.

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