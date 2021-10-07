Алексей Логвиненко рассказал о модернизации медучреждений Ростова

Обновление уже провели в ряде больниц донской столицы. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове несколько поликлиник и медицинский центр получат новые койки и современное оборудование, также откроют дополнительные лечебные кабинеты. Об этом на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Так, по словам главы администрации, кабинет для консультаций и консилиумов появится в новой детской поликлинике Железнодорожного района. Также в детской поликлинике № 45 станут доступны кабинеты эндокринолога и аллерголога-иммунолога.

- Кроме того, мы запланировали открытие двух терапевтических участков и отделения реабилитации для пациентов переболевших COVID-19 в поликлинике №1. А в следующем году в КДЦ «Здоровье» на 20 коек увеличат отделение противоопухолевой лекарственной терапии и онкоурологии. В Центр амбулаторной онкологической помощи придут работать еще 4 врача-онколога, - написал Алексей Логвиненко.

До этого обновление провели в ряде других больниц донской столицы.

- В ростовской БСМП уже успешно функционирует отделение челюстно-лицевой хирургии, а в детской больнице №1 - Центр стоматологической помощи для лечения детей под наркозом. В поликлиниках №16 и поликлинических отделениях больниц № 4, 6 и 7 вовсю используют новые компьютерные томографы. А в поликлинике № 9 действует современный маммографический кабинет. Медицинская помощь в городе должна быть доступной и эффективной, - подчеркнул Алексей Логвиненко.

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