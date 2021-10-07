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Общество7 октября 2021 16:22

В Ростове на ремонт дамбы Северного водохранилища потребуется 26,6 млн рублей

Проект восстановительных работ уже прошел экспертизу
Ангелина СКИБА
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Во время непогоды крупное бревно повредило один из трех затворов конструкции. Фото: сайт правительства РО

Во время непогоды крупное бревно повредило один из трех затворов конструкции. Фото: сайт правительства РО

В Ростове на ремонт дамбы Северного водохранилища потребуется 26,6 млн рублей. Вопрос о финансировании работ гордума рассмотрит уже в октябре, сообщил в Instagram сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- На капремонт гидротехнического сооружения №33 Низового водохранилища на реке Темерник нужно 26,6 млн рублей. Проекто-сметная документация уже получила положительное заключение Главгосэкспертизы. Работы займут 4 месяца. Вопрос с финансированием планируем обсудить на октябрьском заседании городской думы, - написал Алексей Логивненко.

Порыв произошел в марте 2021 года. По основной версии, во время непогоды крупное бревно повредило один из трех затворов конструкции. После этого началась утечка, и уровень воды упал на 1,5 метра. После этого ликвидацией ЧП занимались сотрудники управления по делам ГО и ЧС, МЧС и «Ростовводстройэксплуатации».

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