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Общество16 апреля 2021 14:52

Власти Ростова: «Ремонт дамбы Низового водохранилища должны выполнить в 2021 году»

Порыв на гидротехническом сооружении произошел в марте этого года
Ангелина СКИБА
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Чтобы провести все работы, решили понизить уровень воды в водоеме Фото: правительство Ростовской области

Чтобы провести все работы, решили понизить уровень воды в водоеме Фото: правительство Ростовской области

Ремонт поврежденной дамбы Низового водохранилища планируют выполнить уже в этом году. Деньги на проектную документацию выделят до конца апреля, сообщают городские власти.

- При этом, чтобы провести геологическую разведку и непосредственно сами работы, решено понизить уровень воды в водоеме до безопасных отметок, - говорится на сайте администрации.

Порыв на гидротехническом сооружении произошел в марте этого года. По одной из версий, во время непогоды крупное бревно повредило один из трех затворов конструкции. Началась утечка и уровень воды упал на 1,5 метра.

После этого берег оголился и стал местом притяжения для любителей редкой наживы - люди буквально сачками собирали рыбу, попавшую в западню, некоторые также приходили с металлоискателями. Мародеров смогли остановить только полицейские.