В минэкологии рассказали, когда наполнится Северное водохранилище в Ростове

Состояние водоема на 1 апреля.

Вот уже больше недели в Ростове-на-Дону северное водохранилище пустует без воды. Обмеление произошло после поломки гидротехнической установке, которая контролировать уровень Темерника. Чтобы устранить неисправность, власти решили высушить водоем. Это привело к тому, что на охоту вышли любители легкой наживы. Умельцы с сачками вылавливали рыбу из воды, складывали в мешки и уносили с собой.

По дну все еще можно гулять.

С тех пор прошло несколько дней. Власти успокоили местных жителей, сказав, что совсем скоро водохранилище восстановиться и примет привычный, полноводный вид. К сегодняшнему дню, 1 апреля, ситуация почти не изменилась - воды практически нет. Вместо этого в середине образовалась тонкая речка. Береговая линия все также находится очень далеко от привычного места. Прямо сейчас люди гуляют по дну, где раньше все было заполнено водой.

В региональном министерстве природы в разговоре с корреспондентом "КП-Ростов-на-Дону" отметили, что наполнение Темерника водой - процесс длительный. Быстрых результатов ждать не приходится.

- Водохранилище наполняется естественным путем. Потребуется несколько дней, чтобы все вернулось в прежнее состоянии. Но уже сейчас можно заметить, что ситуация постепенно меняется, воды становится все больше, - отметили в пресс-службе ведомства.

Прямо сейчас люди гуляют по дну. Фото: Дадаян Давид

Отметим, что любопытные ростовчане не стали терять время зря, воспользовались ситуацией и прочесали дно Темерника с помощью металлоискателей. В результате им удалось сделать очень интересные находки.

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