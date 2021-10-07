Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 7 октября: ситуация на дорогах оценена в семь баллов

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 7 октября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломееева, Текучева, Мечникова, Курской, Стадионной, Фрунзе, Нансена, Ларина, Погодина, Шеболдаева, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Соколова, Чехова, Кировском, Богатяновском спуске, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Зоологическая, Всесоюзная, МОПРа, Международная, Тружеников, Спартаковская, Мадояна, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Беляева, Обсерваторная, Бодрая, Волкова, Нариманова, а также по проспекту Космонавтов.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Киргизская, 14-я Линия, Менжинского, переулках Днепровском и Мезенском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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