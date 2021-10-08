Пробки в Ростове-на-Дону на утро 8 октября: загруженность на дорогах составляет четыре балла

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 8 октября зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов-на-Дону" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улицы Таганрогская, Малиновского, Доватора, Всесоюзная, Портовая, Международная, Спартковская, Интернациональная, Толмачева и проспект Стачки.

В центре водители вынуждены стоять на улицах Варфоломеева, Мечникова, Шеболдаева, Цезаря Куникова, переулке Ашхабадском, проспектах Михаила Нагибина и Ленина. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Особенная, Зрелищная, Дачная, Тарновского-Терлецкого.

На Северном пробки скапливаются на улицах Орбитальная, Обсерваторная, Беляева, Нариманова, в переулке Оренбургском и на проспекте Королева.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Алябьева, Орская, Вятская, Киргизская, Менжинского, Пановой, 1-й Конной Армии, 14-я Линия, 1-я Линия, 1-я Майская, Мясникова, проспекту Шолохова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 6 октября: автомобилисты встали в четырехбалльные пробки.

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на утро 6 октября.