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Общество8 октября 2021 10:10

В Ростовской области 8 октября ожидается пыльная буря

Это природное явление опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы
Ангелина СКИБА
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Пыльная буря в Ростове в 2020 году. Фото: соцсети

Пыльная буря в Ростове в 2020 году. Фото: соцсети

Сегодня, 8 октября, в южных и восточных районах Ростовской области ожидается пыльная буря, ее может принести ветром из Калмыкии. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В основном непогода может разыграться в Ремонтненском, Дубовском и Заветинском районах. Накроет ли пылевой завесой донскую столицу, неизвестно. Однако ветер в городе продолжает бушевать уже несколько дней подряд. Из-за этого значительно снизился уровень в Дону, также возможны перебои с водоснабжением Таганрога.

Пыльная буря - неблагоприятное погодное явление, при котором легкие частицы почвы вместе с остатками удобрений поднимает в воздух и разносит на далекие расстояния. Все это особенно опасно для людей, страдающих заболеваниями дыхательной системы. В такое время им лучше не выходить лишний раз на улицу.

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