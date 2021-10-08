Ресурс в дома, квартиры, офисы и на предприятия подают в штатном режиме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сильный ветер не повлиял на водоснабжение Ростова. Ресурс в дома, квартиры, офисы и на предприятия подают в штатном режиме, сообщили в «Ростовводоканале».

- Используются два водозабора - русловой и ковшевой. Питьевую воду подаем не только в Ростов, но и в Батайск, Аксайский, Азовский и Мясниковский районы, в среднем до 430 тысяч кубометров в сутки. Сейчас в штатном режиме водозаборы делят между собой нагрузку, - сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты также добавили, что прямой зависимости между скоростью ветра и уровнем воды нет, во многом влияют объёмы сброса из Цимлянского водохранилища и продолжительность сгонных явлений. Так, вчера, 7 октября, вода около водозаборов находилась на отметке в минус 1,3 метра, предупредительным является уровень от минус 1,8 метра, критическим - минус 2,2 метра.

Однако неизвестно, что будет дальше. У многих ростовчан опасения вызывает сам Дон, сейчас из-за ветра посреди реки образовался новый остров. Ранее спасатели предупредили об усилении ветра 8 и 9 октября, порывы могут достигать 18 м/с.

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