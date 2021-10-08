В Ростове более 100 саженцев деревьев высадят военнослужащие Южного военного округа

Новые растения украсят балку рядом с храмом Святого Георгия Победоносца. Фото: пресс-служба ЮВО

В Ростове-на-Дону более 100 саженцев деревьев высадят военнослужащие ЮВО в балке им. контр-адмирала И. Рябинина в честь разгрома немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

- Деревья высадят по инициативе командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова 9 октября, в День воинской славы, по соседству с главным храмом им. Святого Георгия Победоносца в Ростове-на-Дону, на территории балки им. контр-адмирала И. Рябинина, - уточняют в пресс-службе.

Также по предложению настоятеля храма, отца Валерия, в парке разобьют сад камней: 15 многотонных валунов должны символизировать области, края и республики Южного военного округа. Кроме того, священнослужитель предложил высадить водные растения - лотосы, водяные лилии, кувшинки и нимфеи.

Идею протоиерея Валерия Волощука поддержали и командующий войсками ЮВО подтвердил готовность оказать помощь.

Сейчас инженерные подразделения ЮВО завершают работы по оборудованию набережной у пруда.

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