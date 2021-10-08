В Ростовской области за сутки скончались 15 пациентов с COVID-19

Лечение в стационарах получают 4370 пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области за прошедшие сутки зарегистрировали 15 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает сайт донского правительства.

Всего скончались 9 женщин от 61 года до 90 лет и 6 мужчин от 39 до 90 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, с начала пандемии не смогли спасти 7041 жителя Дона.

Лечение в стационарах получают 4370 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находится 59 человек, на неинвазивной ИВЛ - 337.

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