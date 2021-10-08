В Ростовской области на следующей неделе ожидается резкое потепление

Самой теплой будущая неделя станет для жителей Ремонтного, Сальска и Целины Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовскую область уже с начала следующей недели придет потепление. Дневная температура по региону в среднем будет колебаться от +17 до +20 градусов. Информацию об этом опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Так, например, в Ростове на этих выходных - 9 и 10 октября - еще будет прохладно, но уже с понедельника, 11 октября, обещают +17 градусов. Во вторник и среду - 12 и 13 октября - должно быть +19 градусов. Самой теплой будущая неделя станет для жителей Ремонтного, Сальска и Целины.

Что касается ночной температуры воздуха, то в ближайшие несколько суток ожидаются заморозки. В ночь с 8 на 9 октября в некоторых районах столбики термометров могут опуститься даже до -1 градуса. Потом значения будут постепенно повышаться, и уже с 11 октября будет от +6 до +11 градусов.

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