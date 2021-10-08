В Ростовской области ясновидящая выманила у женщины 1,7 млн рублей

Вместо долларов и евро пострадавшая получила билеты банка приколов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области перед судом предстанет ясновидящая-целительница, которая выманила у женщины 1,7 млн рублей. Об этом сегодня, 8 октября, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Предварительно, подозреваемая нашла свою жертву летом 2021 года и сразу же, что называется, с прога, заявила о грядущих неприятностях. Заговорила женщину, вошла в доверие, а потом пообещала сделать особенный ритуал на деньги.

Схема была проста: клиентка отдает 12 тысяч евро и 10 тысяч долларов США якобы для заговора, ворожея их очищает с помощью высших сил, а потом возвращает хозяйке. Так и поступили, только клиента получила назад не свои сбережения, а билеты банка приколов.

Конечно же, пострадавшая обратилась в полицию. Подозреваемую в скором времени вычислили и задержали. Сейчас она остается под стражей в ожидании уголовного разбирательства. Такого поворота своей судьбы ясновидящая явно не предвидела.

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