Ростовчанин проведет в ванне целую неделю ради космического эксперимента

Для завершения эксперимента нужно пролежать в ванне 7 суток. Фото: соцсети

Ростовчанин Борис Лисов проведет неделю в иммерсионной ванне под присмотром ученых. Показатели, которые снимут после этого эксперимента, помогут в разработке тренажеров для космонавтов. Подробнее об исследовании рассказал сам «подопытный» в Instagram.

- Я буду лежать в ванне 7 суток, мне нельзя запрещено вставать. Этот эксперимент проходит в рамках разработки специальных миостимуляторов - тренажеров для мышц, которые посылают электрические импульсы. Такая техника в будущем позволит космонавтам летать на дальние дистанции, например, на Марс, не особо теряя тонус мышц, - пояснил Борис Лисов.

После недельного отдыха участнику «космического» эксперимента предстоит ряд физических испытаний. Их проведут для того, чтобы оценить изменения, которые произошли в организме.

К слову, ростовчанин признался, что он не единственный согласился пройти тест с ванной. Как минимум есть еще один доброволец. Он завершит водную процедуру на день раньше нашего земляка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области начнут собирать малые космические аппараты

О сотрудничестве в этой сфере уже договорились две организации. Поддержку окажет правительство региона (подробности)