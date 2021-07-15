В Ростовской области начнут собирать малые космические аппараты

Донские специалисты также планируют посетить Международный авиакосмический салон МАКС-2021. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области зарегистрировали и открыли компанию, которая займется сборкой малых космических аппаратов. Эту работу специалисты должны будут вести в партнерстве с донским технологическим центром «Арктурус». Соглашение об этом уже подписали, сообщает сайт донского правительства.

- Поступательное формирование качественно новой космической отрасли в регионе набирает обороты. Уверен, только в совместной работе возможно запустить самые смелые инициативы, - прокомментировал советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев.

Сначала участники космического кластера планируют «овладеть компетенциями серийного производства» летательных аппаратов. Добиться этого, считают эксперты, «возможно только в партнерстве с государственными и научными организациями». Поддерживает взаимодействие и развитие отрасли правительство региона.

К слову, команда центра «Арктурус» в ближайшее время планирует посетить Международный авиакосмический салон МАКС-2021. На мероприятии донские специалисты смогут обменяться опытом по теме космической сферы с другими делегациями.

Ранее власти сообщили, что на Дону планируют построить космодром для запуска малых ракет, способных выходить на суборбитальные высоты.

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