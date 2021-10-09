В Ростове родители пожаловались на состояние туалетов в школе

Родители уверены, что в школьном туалете ничего не поменялось со времен их учебы 25 лет назад. Фото: "Это Ростов" ВКонтакте.

В Ростове-на-Дону родители не довольны состоянием уборной одной из школ. По их словам, детям приходится терпеть много часов, чтобы не посещать санузел в образовательном учреждении. Фото и жалобу ростовчане прислали в группу "Это Ростов" ВКонтакте.

- Я сама заканчивала эту школу. По-моему, эти туалеты не ремонтировались ещё с тех времён, а это более 25 лет назад, – припоминает мама одного из школьников.

Она же уточнила, что дети, которые посещают класс полного дня, находятся в школе с 8.00 до 18.00. При этом дети не хотят посещать уборную из-за неприятного запаха и грязи.

- Почему школа в таком состоянии получила разрешение работать? Для чего родители нашего класса платят за продленку? Чтобы дети терпели такие нечеловеческие условия? – возмущены родители.

Они собираются подавать жалобы во все соответствующие инстанции.

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