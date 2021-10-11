Отключение света в Ростове-на-Дону 11 октября 2021 года: город ждут масштабные отключения

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 11 октября 2021 года: жителям нескольких районов города придется провести без света несколько часов. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 11 октября, с 8 до 17 часов электричество будет отключено на ул. 12 февраля 17-33; ул. Турксибская 13-37, 10-20; ул. Возрождения 42-80, 51-85; ул. Правды 21-57, 22-60; ул. Малюгиной 131-145; ул. Филимоновская 93-111, 72-86; пер. Халтуринский 105-109, 152-168; ул. Обороны 11-35, 10-24, 32; пер. Доломановский 9-13,6-10; ул. Шаумяна 1/14, 2-6; ул. Социалистическая 7, 8-16; 11-я улица 33-43,66-74; пер. Доломановский 93-99,94-104; ул. Текучёва 162,170-182, 91-107; ул. Н.Ополчения 139-151, 188-202.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Нефёдова 11-27; 11-улица 42-56; ул. Текучёва 71-89, 140-164; пер. Скрыпника 48-56, 43-45; ул. Морозовская 2-10, 1-33; ул. Черепахина 115-137, 96-126; пер. Гвардейский 45-69, 46-56; ул. Н. Ополчения 81-137, 116-180; пер. Доломановский 95-97, 104; ул. Вятская 37, 37/4; ул. Штахановского 10/4; ул. Чистопольская 1-13, 2-48; ул. Балка; ул. Смены 9-19, 2-26; ул. Раздорская 1-9; пер. Каменский 1-9, 2-10; пер. Мигулинский 1-9, 2-12; пер. Гуковский 1-7, 2-10; СТ «Светоч», «Труженик».

С 9 до 18 часов света не будет на ул. Филимоновская 229-233, 186-196; ул. Лермонтовская 181-191, 118-134; ул. Тельмана 99-113, 98-100; пер. Университетский 72-80, 131.

С 10 до 12 часов электроприборами не смогут воспользоваться жители просп. Стачки 212, 216, 218; ул. Жмайлова 17, 17/1, 19, 19/1.

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