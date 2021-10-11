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Общество11 октября 2021 11:09

В Ростове после благоустройства парка «Осенний» завели два уголовных дела

Об этом сообщили в объединении «Городской патруль»
Ангелина СКИБА
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В 2021 году во время проверки Контрольно-счетная палата нашла ряд нарушений

В 2021 году во время проверки Контрольно-счетная палата нашла ряд нарушений

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове уже два уголовных дела завели из-за неэффективных трат при благоустройстве парка «Осенний». Об этом в соцсети сообщила активист объединения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян.

- Была в Следственном комитете, давала разъяснения по парку. Уже, как оказалось, второе уголовное дело завели. Следователь даже обещал, что ответственные за неэффективное расходование бюджетных средств пойдут под суд и сядут в тюрьму, - написала Елена Хатламаджиян.

Еще в 2019 году местные жители много жаловались на проект обновления парка и объемы вырубки деревьев. После этого власти были вынуждены корректировать ход работ. А еще через время выяснилось, что завершить реконструкцию в срок не успевают. В 2021 году во время проверки Контрольно-счетная палата нашла ряд нарушений, теперь ищут виновных.

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На аукцион была подана лишь одна заявка (подробности)