В Ростове после благоустройства парка «Осенний» завели два уголовных дела

В 2021 году во время проверки Контрольно-счетная палата нашла ряд нарушений
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове уже два уголовных дела завели из-за неэффективных трат при благоустройстве парка «Осенний». Об этом в соцсети сообщила активист объединения «Городской патруль» Елена Хатламаджиян.
- Была в Следственном комитете, давала разъяснения по парку. Уже, как оказалось, второе уголовное дело завели. Следователь даже обещал, что ответственные за неэффективное расходование бюджетных средств пойдут под суд и сядут в тюрьму, - написала Елена Хатламаджиян.
Еще в 2019 году местные жители много жаловались на проект обновления парка и объемы вырубки деревьев. После этого власти были вынуждены корректировать ход работ. А еще через время выяснилось, что завершить реконструкцию в срок не успевают. В 2021 году во время проверки Контрольно-счетная палата нашла ряд нарушений, теперь ищут виновных.
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