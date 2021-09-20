В Ростове выбрали подрядчика, который займется благоустройством парка 8 Марта

В Ростове благоустроят парк имени 8 Марта Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице был определен подрядчик, который будет заниматься благоустройством парка имени 8 Марта. Об этом сообщается на городском портале Госзакупок.

Конкурс был объявлен управлением ЖКХ Ленинского района города. В тендере была подана лишь одна заявка на участие. Ее отправителем была фирма «Руслан».

Городские власти выделят на благоустройство этого парка около 28,4 миллиона рублей. Именно такая цена была обозначена единственным участником проведенного аукциона.

Согласно опубликованной документации, подрядчику необходимо будет уложить новую плитку, высадить деревья и обновить освещение. Выполнить все эти виды работ планируется до 1 марта 2022 года.

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Власти уже ищут подрядчика.