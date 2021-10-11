В Ростове до 11 января оставили под арестом экс-главу Аксайского района

Виталия Борзенко оставили под стражей на 3 месяца Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области до 11 января продлили срок заключения экс-главе администрации Аксайского района Виталию Борзенко. Также в СИЗО оставили еще нескольких его предполагаемых соучастников. Об этом сегодня, 11 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Так, по данным инстанции, самого Виталия Борзенко оставили под стражей на 3 месяца, то есть до 11 января 2022 года. Такой же срок под надзором правоохранителей проведет Эдуард Бабаев.

Вадим Бабаев и Иван Ситько дополнительно пробудут в заключении 2 месяца и 30 суток, до 10 января 2022 года. Исаев Тураб Муса Оглы - до 3 декабря 2021 года включительно. Такое решение вынес Ленинский районный суд.

Предварительно, арестованные были участниками преступной группы, которую создал бизнесмен Карим Бабаев. С 2000 по 2021 годы они вели незаконную предпринимательскую деятельность и заработали на этом не менее 236 млн рублей.

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