Классы в 112 школах Ростовской области перевели удаленку из-за COVID-19

Из-за гриппа и ОРВИ закрыли 33 класса в 13 школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области из-за коронавируса, а также сезонных инфекций на удаленку временно перевели классы в 125 школах. Это меньше, чем фиксировали ранее, отметил на заседании 11 октября главный санврач Дона Евгений Ковалев.

- Сейчас из-за коронавируса в области полностью закрыта только одна школа в Дубовском районе. Частично не работают 59 групп в 49 детсадах, а также 244 класса в 112 школах. Таким образом мы видим незначительное нарастание ситуации в образовательных учреждениях. Однако оснований для введения дистанционного обучения пока нет, ситуация стабильна. Количество классов, которые на дистанции, даже несколько сократилось, хотя есть увеличение числа школ, где выявляются случаи ковида, - отметил Евгений Ковлев.

Кроме COVID-19, есть еще ОРВИ и грипп. Из-за этих болезней на Дону закрыли 33 класса в 13 школах и 4 группы в детских садах.

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Об этом сообщил глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев (подробности)