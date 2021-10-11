Главный санврач предложил самоизоляцию для уезжающих из Ростовской области больше, чем на три дня

Главный санврач региона предложил новый ограничения из-за коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области ситуация с новой коронавирусной инфекцией на спад не идет. В связи с этим глава донского Роспотребнадзора предложил ввести ряд очередных ограничений. Часть из них касается тех дончан, которые уезжают из области больше, чем на три дня.

- Предлагаю внести в проект постановления обследование лиц, который выбывают с постоянного места жительства в Ростовской области более, чем на три дня в другие территории, - высказался Евгений Ковалев. - При возвращении в обязательном порядке - проходить ПЦР-тестирование и находится три дня дома на самоизоляции.

Кроме того, он обратился к главам администраций и медикам активнее направлять в полицию и в местный территориальный отдел Роспотребнадзора сведения о нарушении больными и контактными правил самоизоляции.

- На сегодняшний день это становится часто встречаемым, - констатировал Евгений Владимирович.