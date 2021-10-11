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Общество11 октября 2021 16:22

Роспотребнадзор предотвратил 11 массовых концертов в Ростове

Это сделали из-за распространения коронавируса
Ангелина СКИБА
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Развлекательные сборища собирались провести вопреки санитарным правилам

Развлекательные сборища собирались провести вопреки санитарным правилам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роспотребнадзор предотвратил за три дня 11 массовых концертов в Ростове. Эти развлекательные сборища собирались провести вопреки всем санитарным правилам. Об этом сегодня, 11 октября, на заседании оперштаба рассказал главный санврач Дона Евгений Ковалев.

- Только в Ростове удалось предотвратить на пятницу, субботу и воскресенье 11 массовых концертов. Я внес предостережения тем организаторам, которые были известны. Однако мониторинг в Интернете показывает, что в других территориях этой работе уделяют недостаточно внимания. Например, в Мясниковском районе состоялся огромный концерт с большим количеством посетителей, - сказал Евгений Ковалев.

Глава управления Роспотребнадзора подчеркнул, что об эффективной борьбе с коронавирусом можно говорить только при соблюдении санитарных норм. При этом само по себе постановление, по мнению Евгения Ковалева, достаточно сбалансированное.

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Об этом сообщил глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев (подробности)