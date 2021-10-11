Масочный режим предложили усилить в средних учебных заведениях Дона

Ситуацию с заболеваемостью вузах и школах глава управления Роспотребнадзора назвал стабильной Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ввести обязательное использование масок в средних учебных заведениях порекомендовал главный санврач Ростовской области Евгений Ковлаев. Специалист озвучил это предложение сегодня, 11 октября, на заседании оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

- Мы видим рост случаев среди студентов в средних учебных заведений. Предлагаю предложить там носить маски в рекреациях, на общих лекциях, когда объединяется все отделение, и в местах общего пользования, также как в университетах, - сказал Евгений Ковалев.

При этом ситуацию с заболеваемостью вузах и школах глава управления Роспотребнадзора назвал стабильной. Сейчас в общеобразовательных учреждениях из-за COVID-19 на удаленку перевели 224 класса в 112 школах, это меньше, чем было до этого.

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