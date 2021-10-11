В Ростовской области возросла заболеваемость среди детей и пожилых людей

Ситуация с заболеваемостью в школах стабильная, поэтому дистанционку пока не вводят Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области возросла заболеваемость среди детей, подростков и людей старшего возраста. Об этом сегодня, 11 октября, на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 сообщил главный санврач Дона Евгений Ковалев.

- На 40 неделе по сравнению с 39 отмечается максимальный рост заболеваемости в старшей возрастной группе 65 лет. Там он небольшой - 12%, но этот рост мы впервые отметили за последние четыре недели. Это говорит о том, что решение о переводе на дистанцию с предприятий именно этих людей было очень обоснованным. Также незначительно выросла заболеваемость в возрастных группах от 7 до 14 лет и от 15 до 17 лет, - рассказал Евгений Ковалев.

Глава управления Роспотребнадзора добавил, что 30% от всех заболевших пришлось в целом на группу от 30 до 49 лет. Эти люди заболевают в том числе на предприятиях, где сейчас участились заносы инфекции, в особенности речь идет о промышленных организациях.

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