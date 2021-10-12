Строительство сети скоростного трамвая в Ростове планируют начать в 2022 году

Всего собираются построить свыше 76,8 км путей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове строительство сети скоростного трамвая планируют начать уже в 2022 году. Об этом на очном этапе конкурса на пост сити-менеджера заявил действующий глава администрации Алексей Логвиненко.

- Наша амбициозная цель - создание сети легкого рельсового транспорта. Для этого нам необходимо около 51 млрд рублей. К строительным работам приступим в следующем году, - сказал Алексей Логвиненко.

По словам чиновника, в общем на проект собираются потратить 51 млрд рублей, 15 млрд из этой суммы - бюджетный кредит федеральных властей. Стоит отметить, что озвученные цифры оказались меньше, чем предполагалось ранее. 30 сентября в донском правительстве сообщали о планируемых 15,4 млрд рублей кредита и 69,3 млрд внебюджетных средств.

В будущем три новые линии должны в будущем соединить центр Ростова с Левенцовкой, Верхним Темерником, Суворовским и Вересаево, а также с территориями на левом берегу Дона и в районе старого аэропорта. Всего собираются построить свыше 76,8 км путей, обновлению подлежат еще 46 км сети.

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