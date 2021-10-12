В Ростове на пересечении Зорге произошло ДТП с «перевертышем»

Столкнулись Skoda Rapid и Lexus RS 270. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 12 октября, в Ростове на пересечении Зорге и Стачки произошло ДТП с «перевертышем». Пострадал один человек, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Предварительно, около 9.10 столкнулись Skoda Rapid и Lexus RS 270. Вторая иномарка от удара перевернулась. Медицинская помощь потребовалась владельцу Skoda.

Сейчас правоохранители проводят проверку и уточняют все обстоятельства аварии. Это должны сделать для того, чтобы точно установить виновника дорожного ЧП.

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