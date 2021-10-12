12 октября в Ростовской области ожидается ветер с порывами до 15-18 м/с

Во время ветра в теплую погоду следует помнить о пожароопасности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 12 октября, местами в Ростовской области ожидается сильный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Такую информацию опубликовали на сайте Гидрометцентра.

При этом по региону в течение дня будет достаточно тепло - от +17 до +20 градусов в зависимости от территории. Во время ветра в такую погоду следует помнить о пожароопасности.

Наибольшую вероятность возгораний прогнозируют в центральных, южных районах, а также в Приазовье. Из-за этого в регионе действует желтый уровень опасности.

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