На подъездах к очагу инфекции выставили контрольно-пропускные пункты. Фото: сайт управления ветеринарии РО

Карантин из-за вспышки гриппа птиц ввели в Чертковском районе Ростовской области. Инфекцию обнаружили в одном из личных подсобных хозяйств, сообщили в донском управлении ветеринарии.

Очагом признали всю территорию хутора Сетраки. На подъездах к этому населенному пункту уже выставили контрольно-пропускные пункты. Теперь транспорт при въезде и выезде проходит тщательную дезинфекцию. Все поголовье домашних птиц в этой территории должны полностью изъять.

Также в угрожаемую зону в радиусе 5 км попали хутора Куцаевский и Крутой. Там кур, уток, гусей и индюков поголовно привьют. Под наблюдением сейчас ситуация и в селах Ольховчик, Алексеево-Лозовское и хутор Лозовой.

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