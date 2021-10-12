Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 12 октября: город сковали семибалльные пробки

Вечерние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 12 октября: в час пик в городе движение затруднено. Загруженность на дорогах оценена в семь баллов. Рассказываем, по каким улицам проехать сложнее всего.

Заторы образовались на улицах Береговой, Большой Садовой, Социалистической, Московской, Красноармейской, Максима Горького, Варфоломеева, Текучева, Мечникова, Стадионной, Фрунзе, Целиноградской, Пушкинской, Нансена, Ларина, Шеболдаева, в переулке Приволжском, Халтуринском, Соборном, проспектах Ленина, Михаила Нагибина, Богатяновском спуске, Театральном, Соколова, Чехова, Буденновском и Ворошиловском.

Движение также затруднено на улицах Таганрогская, Малиновского, Доватора, Зоологическая, Всесоюзная, Портовая, МОПРа, Международная, Спартаковская, Интернациональная, Мадояна, Лесопарковая, Тружеников, проспекте Стачки. С трудом машины двигаются и по улицам Вавилова, Оганова, 1-я Форматная, а также Орбитальная, Беляева, Обсерваторная, Бодрая, Нариманова, Штахановского, переулку Ольховскому, а также по проспекту Королева.

В пробках придется постоять и тем, кто едет по улицам Орская, Каскадная, Вятская, Белорусская, Киргизская, Казахская, Страны Советов, 1-й Конной Армии, Селиванова, Пановой, 1-я Линия, Мясникова, Менжинского, переулках Беломорском, Мезенском, Днепровском, Сальском. Также пробки скапливаются и на проспекте Шолохова.

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