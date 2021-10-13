Еще 541 случай COVID-19 подтвердили за сутки в Ростовской области

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 14825 тестов Фото: ИВАНОВА Диана

В Ростовской области выявили еще 541 новый случай COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 3463. Об этом сегодня, 13 октября, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 55 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 187. На втором месте находится Волгодонск, 18 заболевших, в Таганроге - 17, в Новочеркасске - 16, в Новошахтинске и Шахтах - по 15, по 11 случаев в Азове и Каменске-Шахтинском.

По 2 положительных теста в Куйбышевском и Усть-Донецком районах, по 1 в Белокалитвинском, Дубовском и Советском районах.

Лечение в стационарах получают 4638 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 57 человек, на неинвазивной ИВЛ - 358.

Зарегистрировали за сутки еще 26 умерших с COVID-19. Это 13 женщин 54, 58, 64, 68, 69, 70, 74, 77, 84, 91, 92 лет и 13 мужчин 47, 50, 61, 62, 66, 67, 68, 78, 81, 89 лет. У всех хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7177 человек.

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 14825 тестов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тысяч населения - 356,09.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области 25 городов и районов попали в "красную" зону по коронавирусу

На прошлой неделе в нее входили 24 территории (подробности)