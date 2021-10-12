В Ростовской области 25 городов и районов попали в "красную" зону по коронавирусу

Ростов попал в "красную" зону по коронавирусу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донском регионе за неделю увеличилось количество городов и районов в "красной" зоне по коронавирусу. Об этом сообщили на прошедшем заседании оперативного штаба.

В настоящее время в нее входят 25 территорий, а именно: Ростов, Донецк, Зверево, Боковский, Верхнедонской, Веселовский, Волгодонской, Заветинский, Кагальницкий, Кашарский, Контантиновский, Куйбышевский, Мартыновский, Матвеево-Курганский, Милютинский, Морозовский, Обливский, Орловский, Песчанокопский, Пролетарский, Советский, Тарасовский, Цимлянский, Чертковский и Шолоховский районы.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в «красной» зоне было 24 города и района.

В «зеленой» зоне находится один город и восемь районов: Азов, Азовский, Аксайский, Егорлыкский, Зерноградский, Неклиновский, Октябьский, Радионово-Несветайский и Сальский районы.

Все оставшиеся города и районы находятся в «желтой» зоне.

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