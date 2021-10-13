В Ростовской области за сутки скончались 26 пациентов с COVID-19

В стационарах сейчас лечат 4638 пациентов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 26 смертей среди пациентов с COVID-19. Информацию об этом опубликовали сегодня, 13 октября, на сайте донского правительства.

Так, по данным властей, скончались еще 13 женщин от 54 до 92 лет и 13 мужчин от 47 до 89 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7177 человек. Лечение в стационарах к этому моменту получают 4638 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 57 человек, на неинвазивной ИВЛ - 358.

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