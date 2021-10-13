Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Covid-19 в РостовеФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 октября 2021 12:31

В Ростовской области за сутки скончались 26 пациентов с COVID-19

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7177 человек
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В стационарах сейчас лечат 4638 пациентов

В стационарах сейчас лечат 4638 пациентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 26 смертей среди пациентов с COVID-19. Информацию об этом опубликовали сегодня, 13 октября, на сайте донского правительства.

Так, по данным властей, скончались еще 13 женщин от 54 до 92 лет и 13 мужчин от 47 до 89 лет. У них были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Всего с начала пандемии жертвами коронавируса стали 7177 человек. Лечение в стационарах к этому моменту получают 4638 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 57 человек, на неинвазивной ИВЛ - 358.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще 541 случай COVID-19 подтвердили за сутки в Ростовской области

Положительные тесты выявили в 55 районах и городах региона (подробности)