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Общество13 октября 2021 13:02

В Ростове к 2024 году планируют втрое сократить количество малоимущих

Сейчас их доля в донской столице составляет около 10%
Ангелина СКИБА
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Благодаря различным видам помощи число малоимущих должно снизиться до 45 тысяч

Благодаря различным видам помощи число малоимущих должно снизиться до 45 тысяч

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове к 2024 году планируют в три раза сократить количество бедного населения. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, благодаря различным видам помощи число малоимущих должно снизиться до 45 тысяч. Сейчас их доля в донской столице составляет около 10%.

Речь идет о людях, чьи месячные доходы ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума. В расчете на душу населения в регионе он составляет 11 053 рублей, для трудоспособного населения - 11 753 рублей, для пенсионеров - 9 445 рублей, для детей - 11 642 рублей.

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