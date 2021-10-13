В Ростове к 2024 году планируют втрое сократить количество малоимущих

Благодаря различным видам помощи число малоимущих должно снизиться до 45 тысяч Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростове к 2024 году планируют в три раза сократить количество бедного населения. Об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По словам главы администрации, благодаря различным видам помощи число малоимущих должно снизиться до 45 тысяч. Сейчас их доля в донской столице составляет около 10%.

Речь идет о людях, чьи месячные доходы ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума. В расчете на душу населения в регионе он составляет 11 053 рублей, для трудоспособного населения - 11 753 рублей, для пенсионеров - 9 445 рублей, для детей - 11 642 рублей.

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