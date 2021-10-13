Жителя Ростовской области подозревают в смертельной поножовщине

Следователи уже собрали все возможные доказательства по этому делу Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области житель Волгодонска предстанет перед судом после смертельной поножовщины. Мужчину подозревают в убийстве и покушении на убийство, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по региону.

По данным ведомства, 33-летний мужчина в августе этого года что-то не поделил с приятелями во время застолья. В пылу ссоры он выхватил нож и ударил им двух обидчиков 41 года и 27 лет. Оба пострадавших попали в больницу, младшего участника этой разборки медики спасти не смогли.

Сейчас подозреваемый под стражей. Он уже полностью признал свою вину, также следователи собрали все возможные доказательства по этому делу. Теперь будущее задержанного определит суд.

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