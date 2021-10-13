В Ростовской области невиновного заставили признаться в семи преступлениях

Предварительно, участковые нарушили закон для повышения показателей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области двоих теперь уже бывших полицейских поймали на превышении полномочий и фальсификации доказательств. Предварительно, мужчины заставили невиновного взять на себя семь преступлений, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Как выяснили сотрудники ведомства, экс-участковые для повышения показателей уговорили свою жертву имитировать кражу. После этого аппетиты правоохранители возросли и на задержанного «повесили» еще шесть преступлений. Пострадавший по всем делам явился с повинной и его оформили как преступника.
Сейчас следователи еще выясняют детали, а также ищут возможных соучастников. За всем этим следит прокуратура. Уволенным участковым по одной из статей грозит до 10 лет тюрьмы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области будут судить мужчину, который избил трех полицейских
Также он ответит перед законом за пьяную поножовщину и покушение на убийство (подробности)