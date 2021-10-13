48 тысяч саженцев и сеянцев высадят в Ростовской области 15 и 16 октября

Основные работы по высадке проведут в Ростове и Таганроге Фото: Евгения ГУСЕВА

15 и 16 октября жители Ростовской области проведут осенний День древонасаждения, для этой акции уже подготовили 48 тысяч саженцев и сеянцев. Их укоренят на землях лесхозов и в муниципалитетах, сообщает сайт донского правительства.

В лесхозах высадят 18 тысяч молодых акаций, можжевельников, дубов, кленов, лип, берез, каштанов и ясеней. Остальные 30 тысяч деревьев и кустарников распределят по городам и населенным пунктам.

Основные работы по высадке проведут в Ростове и Таганроге. 15 октября новыми деревьями украсят берег Темерника в Ростове и рощу «Дубки» в Таганроге. А 16 октября хвойных и лиственных красавиц завезут в ростовский парк имени Октября. Принять участие в экоакции могут все желающие.

- Такие мероприятия проводятся для привлечения особого внимания общества к сохранению и приумножению зелёных насаждений. От их количества зависит состояние окружающей среды, качество жизни, красота нашего родного края, - отметил глава Минприроды области Михаил Фишкин.

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