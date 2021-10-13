В городе уже создали несколько точек притяжения для культурной молодежи и бизнесменов. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В Ростове четыре индустриальные площадки переделают в творческие пространства. Об этом сегодня, 13 октября, на своей странице в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- В проработке находятся следующие проекты по ревитализации: Мукомольный завод № 2, промышленная зона «Ковш», Ростовский вино-водочный завод (РВВЗ), кондитерская фабрика. Эти идеи планируем реализовать в 2024 году, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что в донской столице уже применяли такую практику и раньше. Так, точками притяжения для культурной молодежи, творческих специалистов и бизнесменов уже стали креативный кластер «С-52», деловое пространство «Д30», Табачная фабрика и бывший завод «Рубин».

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