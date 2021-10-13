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Общество13 октября 2021 15:29

Игорь Голдобин возглавил управление ФСБ по Ростовской области

До этого генерал-лейтенант был начальником волгоградского управления ФСБ
Ангелина СКИБА
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В органах службы безопасности Игорь Голдобин работает с 1994 года

В органах службы безопасности Игорь Голдобин работает с 1994 года

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Генерал-лейтенант Игорь Голдобин возглавил управление ФСБ России по Ростовской области. Эту информацию сегодня, 13 октября, подтвердили в пресс-службе ведомства. Ранее указ о назначении нового руководителя утвердил президент Владимир Путин.

- Указом президента начальником управления ФСБ России по Ростовской области назначен генерал-лейтенант Игорь Голдобин 1968 года рождения, - говорится в официальном сообщении.

Известно, что до этого - с декабря 2019 года - Игорь Голдобин был начальником волгоградского управления ФСБ. Также специалист руководил управлением ведомства в Тамбовской области. В органах службы безопасности он работает с 1994 года.

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