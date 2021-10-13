Западный ветер сделает Дон полноводным и принесет в Ростов холода

Порывы ветра могут достигать 15 - 18 метров в секунду Фото: Алексей ФОКИН

Ветер в Ростовской области сменил направление с северо-восточного на западный, и это должно снова сделать Дон полноводным. Сейчас ситуация стабилизируется, но изменение погоды несет также кратковременные дожди и осенние холода, сообщает «Дон-ТР» со ссылкой на синоптиков.

- С прохождением атмосферных фронтов температура воздуха незначительно понизится. В четверг она составит +14-19 градусов, а в южных и юго-восточных районах еще сохранится до +23 градусов. В пятницу и субботу также сохранится относительное тепло, - рассказала ведущий синоптик Ольга Чупрова.

Эксперт добавила, что с воскресенья, 17 октября, начнет холодать, закончится бабье лето и уже на следующей неделе в регион придет настоящий октябрь.

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