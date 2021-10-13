Реальный урожай картофеля в Ростовской области прокомментировали в минсельхозе

В минсельхозе прошло совещание, на котом среди прочего обсудили и урожай картофеля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В минсельхозе России прошло совещание, на котором обсудили ситуацию на продовольственном рынке в части плодоовощной продукции. Ростовскую область представлял министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

Он сообщил, что на Дону уборка овощей и картофеля находится в завершающей фазе. Так, сельхозпредприятиями и фермерами, без учета личных подсобных хозяйств, убрано уже 4,8 тысячи гектаров или 77% площадей. Валовой сбор – 164,7 тысячи тонн.

- Что касается картофеля, то на сегодня донские сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, без учета ЛПХ, собрали урожай картофеля с 82% площадей, валовой сбор составил 145,7 тысячи тонн, что на 5,5% выше показателей предыдущего года, - заявил региональный министр.

По словам Константина Рачаловского, ценообразование на сельхозпродукцию зависит от урожая не только в донском регионе, но и в целом по стране.

- Тем более на юге России, в том числе в Ростовской области, большое количество овощеводов традиционно специализируется на выращивании раннего картофеля, которым область обеспечивает себя и более северные территории, а с сентября на Дон из других регионов, преимущественно центральной России обычно завозится картофель, предназначенный для хранения, - сказал он.

Также министр отметил, что в этом году в связи с погодой в ряде регионов и сдвигом в них сроков уборки наблюдается нехарактерный для этого периода вывоз картофеля из Ростовской области и низкая представленность на донском рынке картофеля из других регионов страны.

Чтобы обеспечить жителей Ростовской области социально значимыми товарами по доступным ценам, проводятся ярмарки.

- На последних ярмарках выходного дня минимальная цена на картофель составляет 38 рублей за килограмм, что ниже потребительской на 7%, - добавил Константин Рачаловский.

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